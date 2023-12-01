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4 декабря, 07:15
Новости

Сегодня жители Калмыкии вновь станут участниками акции «Сохраним лес». Она проводится с 2019 года

Сегодня жители Калмыкии вновь станут участниками акции «Сохраним лес». Она проводится с 2019 года

За это время земли лесного фонда значительно пополнились молодыми деревьями различных пород, адаптированных к засушливому климату нашего региона. В осенней акции в озеленении республики приняли участие более тысячи человек. Было посажено более одного миллиона восьмисот тысяч сеянцев вяза, дуба, акации и сосны. А это на территории более 804 гектаров.

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