Сегодня жители Калмыкии вновь станут участниками акции «Сохраним лес». Она проводится с 2019 года

За это время земли лесного фонда значительно пополнились молодыми деревьями различных пород, адаптированных к засушливому климату нашего региона. В осенней акции в озеленении республики приняли участие более тысячи человек. Было посажено более одного миллиона восьмисот тысяч сеянцев вяза, дуба, акации и сосны. А это на территории более 804 гектаров.