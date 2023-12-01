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4 декабря, 07:23
НовостиПроисшествия

Сотрудниками полиции Калмыкии устанавливаются обстоятельства ДТП со смертельным исходом

Сотрудниками полиции Калмыкии устанавливаются обстоятельства ДТП со смертельным исходом

4 декабря, примерно в 7 часов 00 минут, на 185 километре автодороги Р-22 «Каспий» произошло столкновение двух грузовых транспортных средств: автомашины «Скания» и автомашины «Камаз», под управлением 58-летнего жителя Республики Дагестан.

В результате столкновения произошло возгорание автомобилей, водитель автомашины «Скания» от полученных травм скончался на месте происшествия.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, экстренных служб, следственно-оперативная группа полиции, устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.

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