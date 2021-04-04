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22 апреля, 15:10
НовостиКультура

Сегодня жители Калмыкии смогут познакомится с творчеством карельских артистов

Сегодня жители Калмыкии смогут познакомится с творчеством карельских артистов

Они открывают гастрольную программу в Калмыкии одной из значительных постановок для истории народов побережья Белого моря. 

 Спектакль "Голомяное пламя", по одноименному роману Дмитрия Новикова, расскажет о нелегкой жизни поморов. 

 Сюжет расскажет о событиях трех случайных веков. На это путешествие в театре почти не осталось билетов. Но карельская труппа приготовила зрителю еще две яркие и эмоциональные постановки завтра и послезавтра.

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