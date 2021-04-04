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22 апреля, 16:04
НовостиОбразование

Современные тенденции дошкольного образования обсудили на научно-практическом семинаре

Современные тенденции дошкольного образования обсудили на научно-практическом семинаре

О ситуации в этой системе рассказал заместитель председателя совета-руководителя экспертного совета «Воспитатели России» Баатр Егоров. Он также занимается экспериментальными детскими садами.

Кандидат педагогических наук, автор и соавтор программных и методических пособий по оздоровлению и физическому развитию малышей - готов представить книгу «Оздоровительно-воспитательная технология здоровый дошкольник». По этому изданию уже работают в регионах.

В планах - посещение единственного в Элисте инновационного детского сада. Его и курирует Егоров. По его словам, педагоги Калмыкии активно участвуют в профессиональных конкурсах. В прошлом году один из них вошел в число 24 лучших воспитателей страны.

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