Сегодня жители Калмыкии могут узнать, почему село Малые Дербеты называется так, а не просто Дербеты? Когда оно образовалось? И кто стоял у его истоков?

На эти и другие вопросы, ответит доктор исторических наук, старший научный сотрудник Калмыцкого научного центра РАН Сергей Белоусов. Беседа пройдет в рамках очередного выпуска радиопередачи «Наследие» из цикла передач об истории наименований населенных пунктов досоветской Калмыкии.

Слушайте программу в 13 часов 10 минут на канале радио России – Калмыкия на частоте 102 и 7 ФМ, а также в мобильном приложении.