420 жителям было отказано в выезде из-за долгов

В текущем году лица имеющие финансовые задолженности не смогут выехать за пределы Российской Федерации. Наиболее частыми причинами этого являются кредитные или алиментные обязательства.

Обращаем внимание, что самостоятельное предъявление гражданами копий постановлений судебных приставов о снятии ограничения выезда за пределы России в пункте пропуска через границу законной силы не имеет, сотрудники подразделения пограничного контроля такого рода документы к исполнению не принимают.

Узнать об имеющихся задолженностях может любое лицо с использованием сети Интернет на официальном портале надлежащего ведомства, введя свои данные в соответствующие графы, сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Калмыкии и Астраханской области.