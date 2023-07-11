12 июля, 14:27
Детский образцовый художественный ансамбль «Герел» имени Эмбы Манджиева стал Лауреатом I степени Всероссийского фольклорного конкурса «Казачий круг»
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Мероприятие прошло в Астрахани в рамках года культурного наследия народов России в целях сохранения, развития и популяризации самобытной казачьей культуры. Как нам сообщили в пресс-службе калмгосфилармонии в конкурсе приняли участие более сорока профессиональных, любительских казачьих коллективов и солистов.
Жюри оценивали конкурсантов в номинациях: «Народно-сценические коллективы», «Фольклорно-этнографические исполнители» и «Казачий танец».
Фото: Калмгосфилармония Элиста