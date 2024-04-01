Сегодня жители Калмыкии могут увидеть документальную историю о Великой Отечественной Войне

Поезд Победы поможет всем желающим погрузиться в атмосферу 40-х годов прошлого столетия. Свыше 200 видеопроекторов, видеостен и мультимедийных поверхностей воссоздадут для посетителей захватывающие бои и массированные танковые атаки.

Экспозиция «Поезд Победы» -это не просто выставка, а историческая реальность, ожившая благодаря современным технологиям. Посетить его можно до 6-го апреля.