Калмыкия примет участие во Всероссийской акции Вахта Памяти

Она объединяет тысячи поисковых отрядов и организаций из разных уголков страны. Степной регион участвует в этой акции уже более 20 лет, и в этом году региональный этап по традиции соберет на территории Калмыкии поисковиков из Астрахани, Ставрополя, Ростова и Волгограда.

Как сообщил председатель Ассоциации поисковых отрядов «Калмыкия» Дмитрий Халхинов, старт проведения работ запланирован на 22-23 апреля.