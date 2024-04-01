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3 апреля, 09:46
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Калмыкия примет участие во Всероссийской акции Вахта Памяти

Калмыкия примет участие во Всероссийской акции Вахта Памяти

Она объединяет тысячи поисковых отрядов и организаций из разных уголков страны. Степной регион участвует в этой акции уже более 20 лет, и в этом году региональный этап по традиции соберет на территории Калмыкии поисковиков из Астрахани, Ставрополя, Ростова и Волгограда.

Как сообщил председатель Ассоциации поисковых отрядов «Калмыкия» Дмитрий Халхинов, старт проведения работ запланирован на 22-23 апреля.

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