Татьяна Голикова провела заседание межведомственной рабочей группы для реагирования на ситуацию на рынке труда

В повестке — проекты «дорожных карт» до 2030 года по исправлению тенденций на рынках труда Калмыкии и Чечни, а также доклад о доработке проектов подобных документов в республиках Алтай, Ингушетия и Карачаево-Черкессия.

Проект «дорожной карты» Калмыкии предусматривает снижение уровня общей безработицы по методологии МОТ до 5%, создание 5,5 тыс. новых рабочих мест. Запланировали повышение уровня трудоустройства выпускников колледжей до 75%, вузов — до 80%. Проект содержит мероприятия по прогнозированию и анализу ситуации на региональном рынке труда, ежеквартальную периодичность достижения целевых показателей в 2024 году и мероприятия по содействию безработным и гражданам, ищущим работу, в трудоустройстве за пределами Калмыкии. Также в проект включены мероприятия по содействию тем, кто испытывает трудности в поиске работы, в том числе инвалиды и ветераны боевых действий.

Проект «дорожной карты» предусматривает приведение программ вузов и колледжей в соответствие с потребностями экономики, увеличение контрольных цифр приёма для организаций СПО и высшего образования с учётом запросов регионального рынка труда, в том числе по ключевым отраслям: строительство, сельское хозяйство, сфера услуг. Также проект содержит мероприятия по взаимодействию с работодателями в целях подготовки профильных специалистов и расширению практики целевого обучения.

По итогам рассмотрения проекта «дорожной карты» правительству Калмыкии поручили уточнить значения целевых показателей по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров по дефицитным специальностям, а также по привлечению работников предприятий к реализации программ СПО в качестве мастеров производственного обучения. А также уточнить целевые показатели количества новых рабочих мест в рамках нацпроектов и прорывных инвестиционных проектов.