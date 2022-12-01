13 апреля, 15:32
 13 °C
89,76
82,09
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
13 апреля, 12:13
Новости

Санан Сюгиров готовит юных шахматистов Калмыкии к первенству России

Санан Сюгиров готовит юных шахматистов Калмыкии к первенству России

Международный гроссмейстер с секретами древней игры знакомит тех ребят, которые отличились во многих престижных состязаниях. Они и будут защищать честь республики в Москве. Сегодня очередные занятия, которые больше строятся на диалоге, а также проводится работа над анализом партий. И все это учит ребенка правильно мыслить, продумывать ситуацию, говорит Сюгиров.

По его словам, есть перспективные ребята, чье детское увлечение, может быть, станет основой спортивной карьеры.

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия