Санан Сюгиров готовит юных шахматистов Калмыкии к первенству России

Международный гроссмейстер с секретами древней игры знакомит тех ребят, которые отличились во многих престижных состязаниях. Они и будут защищать честь республики в Москве. Сегодня очередные занятия, которые больше строятся на диалоге, а также проводится работа над анализом партий. И все это учит ребенка правильно мыслить, продумывать ситуацию, говорит Сюгиров.



По его словам, есть перспективные ребята, чье детское увлечение, может быть, станет основой спортивной карьеры.