Сегодня жители Калмыкии могут принять участие в онлайн – выставке Музея Победы

Программа посвящена Дню памяти юного героя-антифашиста. В 1943 году были расстреляны молодогвардейцы Олег Кошевой, Любовь Шевцова, Дмитрий Огурцов, Виктор Субботин и Семен Остапенко. Тогда же погибли пять мальчишек-парижан лицея "Бюффон", не предавшие своих друзей-подпольщиков в годы Второй мировой войны.



Виртуальных посетителей музея ждут выставки "Молодая гвардия", "Люди и судьбы", "Объектив Победы". Также зрителям покажут художественный фильм "Орленок" о партизане, пионере Вале Котко.



Скриншот видео с сайта victorymuseum.ru