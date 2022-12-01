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8 февраля, 09:03
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Сегодня жители Калмыкии могут принять участие в онлайн – выставке Музея Победы

Сегодня жители Калмыкии могут принять участие в онлайн – выставке Музея Победы

Программа посвящена Дню памяти юного героя-антифашиста. В 1943 году были расстреляны молодогвардейцы Олег Кошевой, Любовь Шевцова, Дмитрий Огурцов, Виктор Субботин и Семен Остапенко. Тогда же погибли пять мальчишек-парижан лицея "Бюффон", не предавшие своих друзей-подпольщиков в годы Второй мировой войны.

Виртуальных посетителей музея ждут выставки "Молодая гвардия", "Люди и судьбы", "Объектив Победы". Также зрителям покажут художественный фильм "Орленок" о партизане, пионере Вале Котко.

Скриншот видео с сайта victorymuseum.ru

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