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8 февраля, 09:27
Новости

Сегодня заключительный день подачи заявки на участие в конкурсе "Мастера гостеприимства"

Сегодня заключительный день подачи заявки на участие в конкурсе "Мастера гостеприимства"

Это проект президентской платформы "Россия – страна возможностей". В каждом субъекте России будет выбран официальный представитель главного туристического конкурса страны, которому предстоит развивать региональное турсообщество. В прошлом послом гостеприимства Калмыкии был выбран Александр Базыров.

Фото: welcomecup.rsv.ru

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