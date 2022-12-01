8 февраля, 09:27
Сегодня заключительный день подачи заявки на участие в конкурсе "Мастера гостеприимства"
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Это проект президентской платформы "Россия – страна возможностей". В каждом субъекте России будет выбран официальный представитель главного туристического конкурса страны, которому предстоит развивать региональное турсообщество. В прошлом послом гостеприимства Калмыкии был выбран Александр Базыров.
Это проект президентской платформы "Россия – страна возможностей". В каждом субъекте России будет выбран официальный представитель главного туристического конкурса страны, которому предстоит развивать региональное турсообщество. В прошлом послом гостеприимства Калмыкии был выбран Александр Базыров.
Фото: welcomecup.rsv.ru