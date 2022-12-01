8 февраля, 11:40
 -8 °C
75,91
70,89
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
8 февраля, 07:31
Новости

Сегодня представители научного сообщества Калмыкии принимают поздравления с профессиональным праздником

Сегодня представители научного сообщества Калмыкии принимают поздравления с профессиональным праздником

8 февраля - день российской науки. Дата связана с образованием в стране по указу Петра 1 академии наук. В наши дни признание и востребованность интеллектуального труда калмыцких ученых доказывают научные международные форумы, которые проводятся в республике.

Университетские разработки становятся победителями всероссийских конкурсов, что способствует привлечению молодых кадров в науку.

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия