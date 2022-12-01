Сегодня представители научного сообщества Калмыкии принимают поздравления с профессиональным праздником

8 февраля - день российской науки. Дата связана с образованием в стране по указу Петра 1 академии наук. В наши дни признание и востребованность интеллектуального труда калмыцких ученых доказывают научные международные форумы, которые проводятся в республике.



Университетские разработки становятся победителями всероссийских конкурсов, что способствует привлечению молодых кадров в науку.