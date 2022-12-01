В Элисте завершены работы по противопожарной опашке вокруг сельских территорий города - Аршан, Лола, Максимовка, Салын

Как сообщает пресс-служба столичной Администрации, всё это проводится ежегодно в рамках противопожарных мероприятий по устройству минерализованных полос на территории сельских населенных пунктов. Отметим, минерализованная полоса – это очищенные от горючих материалов до минерального слоя почвы или обработанные соответствующими орудиями, участки территории.



Их основное назначение - задерживать распространение пожара. Специалисты призывают быть особенно осторожными при обращении с огнем в весенне-летний пожароопасный период и не нарушать правил безопасности.