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26 апреля, 08:52
Новости

Сегодня жители Калмыкии могут насладиться героическим эпосом "Джангар" в исполнении легендарного Владимира Каруева

Сегодня жители Калмыкии могут насладиться героическим эпосом "Джангар" в исполнении легендарного Владимира Каруева

В эти дни он даёт концерты в Элисте в рамках фестиваля тюльпанов. Гости культурного мероприятия окунутся в народное исполнение, в котором отражены – национальный фольклор, дух кочевников и заветные чаяния предков. А в мае у Владимира Каруева запланированы гастроли в Монголии и Китае.

С уникальным песенным багажом он, признаётся, объехал весь мир. Особенно тепло вспоминает европейскую публику.

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