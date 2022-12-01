Сегодня жители Калмыкии могут насладиться героическим эпосом "Джангар" в исполнении легендарного Владимира Каруева

В эти дни он даёт концерты в Элисте в рамках фестиваля тюльпанов. Гости культурного мероприятия окунутся в народное исполнение, в котором отражены – национальный фольклор, дух кочевников и заветные чаяния предков. А в мае у Владимира Каруева запланированы гастроли в Монголии и Китае.



С уникальным песенным багажом он, признаётся, объехал весь мир. Особенно тепло вспоминает европейскую публику.