"Бамб цецг" - так издревле наши предки называли символ калмыцкой степи Тюльпан

Об этом "цветке счастья" сложено немало легенд и преданий, которые передаются из поколения в поколение. Испокон веков, на территории Калмыкии, расцветая, тюльпаны покрывали землю разноцветным пышным ковром. Калмыцкие писатели, художники и музыканты создали немало произведений об этом уникальным цветке.



Певец родного края, поэт Константин Эрендженов, с раннего детства оставшись без матери, испытывал неиссякаемую любовь и ласку калмыцкой степи. В своих произведениях, автор с нежностью обращается к "живому" дыханию тюльпанов, ковыля и полыни. "Шаги по огненным Тюльпанам" - так называется радио-композиция по стихам и песням Народного поэта Калмыкии Константина Эрендженова.



Слушайте передачу в эфире Радио Калмыкии 30 апреля в 11 часов 10 минут и в 13 часов 10 минут.