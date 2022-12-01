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24 января, 09:11
Новости

Сегодня выпускники Калмыкии ещё могут подать заявление на участие в ЕГЭ

Сегодня выпускники Калмыкии ещё могут подать заявление на участие в ЕГЭ

До завершения приема осталась всего неделя. Выпускники этого года могут сделать это в своей школе, а прошлых лет - в Управлении образования администрации Элисты.

Обучающиеся по программе среднего профессионального образования при подаче заявления должны предъявить справку из своего учебного заведения. Экзамены в этом году пройдут в три этапа: досрочный - с 20 марта по 19 апреля, основной - с 26 мая по 1 июля и дополнительный - с 6 по 12 сентября.

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