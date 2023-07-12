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14 июля, 09:44
Новости

Сегодня жители и гости столицы могут познакомиться с местными музыкантами и насладиться живым исполнением авторской песни

Сегодня жители и гости столицы могут познакомиться с местными музыкантами и насладиться живым исполнением авторской песни

Сегодня жители и гости столицы могут познакомиться с местными музыкантами и насладиться живым исполнением авторской песни

В рамках проекта «Музыка в городе», при поддержке столичной администрации состоится концерт группы «Элиста». Мероприятие такого формата пройдет во второй раз.

Напомним, в прошлом году серию о выступлений калмыцких артистов открыли исполнитель Данзан Аксенов и группа NORTAN с популярными песнями российских и калмыцких авторов.

Фото: Администрация города Элиста

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