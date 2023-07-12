14 июля, 09:44
Сегодня жители и гости столицы могут познакомиться с местными музыкантами и насладиться живым исполнением авторской песни
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Сегодня жители и гости столицы могут познакомиться с местными музыкантами и насладиться живым исполнением авторской песни
Сегодня жители и гости столицы могут познакомиться с местными музыкантами и насладиться живым исполнением авторской песни
В рамках проекта «Музыка в городе», при поддержке столичной администрации состоится концерт группы «Элиста». Мероприятие такого формата пройдет во второй раз.
Напомним, в прошлом году серию о выступлений калмыцких артистов открыли исполнитель Данзан Аксенов и группа NORTAN с популярными песнями российских и калмыцких авторов.
Фото: Администрация города Элиста