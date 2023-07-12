Сегодня калмыцкие борцы выступят на чемпионате мира в Астане

Звание лучших будут оспаривать Санджи Каруев, Эдуард Кольвах и Баир Сангаджиев. В соревнованиях примут участие сильнейшие спортсмены из 30 стран ближнего и дальнего зарубежья. Команду России представят лучшие атлеты, неоднократные победители и призеры международных и всероссийских состязаний.



Фото: Минспорта Республики Калмыкия





