14 июля, 09:24
Сегодня калмыцкие борцы выступят на чемпионате мира в Астане
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Звание лучших будут оспаривать Санджи Каруев, Эдуард Кольвах и Баир Сангаджиев. В соревнованиях примут участие сильнейшие спортсмены из 30 стран ближнего и дальнего зарубежья. Команду России представят лучшие атлеты, неоднократные победители и призеры международных и всероссийских состязаний.
Звание лучших будут оспаривать Санджи Каруев, Эдуард Кольвах и Баир Сангаджиев. В соревнованиях примут участие сильнейшие спортсмены из 30 стран ближнего и дальнего зарубежья. Команду России представят лучшие атлеты, неоднократные победители и призеры международных и всероссийских состязаний.
Фото: Минспорта Республики Калмыкия