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14 июля, 09:24
Новости

Сегодня калмыцкие борцы выступят на чемпионате мира в Астане

Сегодня калмыцкие борцы выступят на чемпионате мира в Астане

Звание лучших будут оспаривать Санджи Каруев, Эдуард Кольвах и Баир Сангаджиев. В соревнованиях примут участие сильнейшие спортсмены из 30 стран ближнего и дальнего зарубежья. Команду России представят лучшие атлеты, неоднократные победители и призеры международных и всероссийских состязаний.

Фото: Минспорта Республики Калмыкия


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