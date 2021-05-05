Культурные проекты представителей Калмыкии поддержат федеральными грантами

Сегодня Президентскому фонду культурных инициатив исполняется год. Он занимается поддержкой проектов в сфере культуры, искусства и творческих индустрий, которые реализуют некоммерческие организации. Получить президентский грант можно, участвуя в конкурсе. Всего фондом поддержано свыше трех тысяч проектов.

Среди них есть и проекты от Калмыкии. Один из них – это проект творческого объединения CAPPAS. Благодаря полученному гранту авторы планируют создать шесть треков в исполнении и Лиджи Горяева. Уже записаны 5 из них. В эти дни идет работа над последним. Ещё один проект – об открытии до конца года в Элисте детской студии мультипликации и короткометражных фильмов. Также на средства гранта в столичных школах с казачьим компонентом для школьников от 12 до 18 лет будет проведена серия занятий.

На каждый проект авторы получат поддержку – от 500 тысяч до 3 миллионов рублей.