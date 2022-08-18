Большинство школьных маршрутов Элисты представляют опасность для детей

Об этом сообщает региональный Народный фронт. Проверено 50 дорог, по которым школьники ходят ежедневно. Около 80% из них несут потенциальную угрозу для здоровья. Помимо необорудованной дорожной инфраструктуры и заброшенных зданий, на пути детей – заросли сильнейших аллергенов – амброзии и лебеды.



В общей сложности Народным фронтом зафиксировано 38 опасных участков, которые, в том числе, находятся в непосредственной близости к Элистинской многопрофильной гимназии, Русской национальной гимназии, а также школам № 10, 17, 18, 19.



Как отметили в ОФН, количество детей, страдающих от сезонной аллергии, с каждым годом растет. Просьба принять оперативные меры по решению проблемы уже отправлена в администрацию города.



Фото из аккаунта Народного фронта РК.