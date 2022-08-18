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9 сентября, 11:41
НовостиЗдравоохранение

Большинство школьных маршрутов Элисты представляют опасность для детей

Большинство школьных маршрутов Элисты представляют опасность для детей

Об этом сообщает региональный Народный фронт. Проверено 50 дорог, по которым школьники ходят ежедневно. Около 80% из них несут потенциальную угрозу для здоровья. Помимо необорудованной дорожной инфраструктуры и заброшенных зданий, на пути детей – заросли сильнейших аллергенов – амброзии и лебеды.

В общей сложности Народным фронтом зафиксировано 38 опасных участков, которые, в том числе, находятся в непосредственной близости к Элистинской многопрофильной гимназии, Русской национальной гимназии, а также школам № 10, 17, 18, 19.

Как отметили в ОФН, количество детей, страдающих от сезонной аллергии, с каждым годом растет. Просьба принять оперативные меры по решению проблемы уже отправлена в администрацию города.

Фото из аккаунта Народного фронта РК.

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