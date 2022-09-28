На сегодняшний день более 600 тысяч рублей уже внесли на свои счета участники программы софинансирования пенсии

К примеру, в прошлом годом жители республики добровольно пополнили пенсионные счета на 2,4 млн рублей, – сообщили в реготделении ПФР.



Следить за формированием средств по этой программе можно через "Личный кабинет гражданина" на сайте Пенсионного фонда или на портале Госуслуг.