24 октября, 11:12
На сегодняшний день более 600 тысяч рублей уже внесли на свои счета участники программы софинансирования пенсии
Смотрите наши видео на YouTube!
К примеру, в прошлом годом жители республики добровольно пополнили пенсионные счета на 2,4 млн рублей, – сообщили в реготделении ПФР.
К примеру, в прошлом годом жители республики добровольно пополнили пенсионные счета на 2,4 млн рублей, – сообщили в реготделении ПФР.
Следить за формированием средств по этой программе можно через "Личный кабинет гражданина" на сайте Пенсионного фонда или на портале Госуслуг.