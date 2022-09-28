Сегодня завершается прием заявок для участия в Национальной технологической олимпиаде

По словам министра цифрового развития региона Алексея Этеева, это многоуровневый проект, участниками которого стали сотни тысяч человек со всей России. Знакомясь с самыми разными областями знаний от искусственного интеллекта и "умной" энергетики до нейротехнологий и геномного редактирования, ребята учатся решать задачи, поставленные государственными компаниями и лидерами технологической отрасли.



Соревнования проходят в трех возрастных категориях – среди учащихся средних и старших классов, а также среди студентов ВУЗов и организаций СПО.