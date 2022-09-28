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25 октября, 11:33
Новости

Колледжи Калмыкии примут участие в помощи мобилизованным

Колледжи Калмыкии примут участие в помощи мобилизованным

В 22 учреждениях среднего профессионального образования 8 регионов России запустили работу по разработке лекал и пошиву одежды для военнослужащих. Также к этому процессу подключились в Новосибирске, Красноярске, Ростове-на-Дону, Москве и Московской области, Костроме, Башкирии.

До конца октября еще в 85 колледжах страны студенты начнут разработку и шитье военной спецодежды. Это станет помощью от студентов участникам специальной военной операции и подтверждением слов Главы республики Бату Хасикова: "Калмыкия, как и все регионы России, вносит свой вклад в достижение общей победы".

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