25 октября, 10:46
Сегодня Государственный академический ансамбль песни и танца Тюльпан продолжит репетицию нового музыкально-хореографического спектакля "Тууж"
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Его премьера состоится уже 3 ноября на главной сцене столицы. В этом году коллектив отмечает 85-летний юбилей. К этой дате ансамбль создает новые концертные программы, снимает видеоклипы, а также разрабатывает логотип.
Его премьера состоится уже 3 ноября на главной сцене столицы. В этом году коллектив отмечает 85-летний юбилей. К этой дате ансамбль создает новые концертные программы, снимает видеоклипы, а также разрабатывает логотип.
Руководители ансамбля отмечают, что в скором времени калмыцкого зрителя ждут еще сюрпризы. Подробнее о планах прославленного коллектива расскажем в дневном выпуске Вестей.
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