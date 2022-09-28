Сегодня Государственный академический ансамбль песни и танца Тюльпан продолжит репетицию нового музыкально-хореографического спектакля "Тууж"

Его премьера состоится уже 3 ноября на главной сцене столицы. В этом году коллектив отмечает 85-летний юбилей. К этой дате ансамбль создает новые концертные программы, снимает видеоклипы, а также разрабатывает логотип.



Руководители ансамбля отмечают, что в скором времени калмыцкого зрителя ждут еще сюрпризы. Подробнее о планах прославленного коллектива расскажем в дневном выпуске Вестей.