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28 февраля, 08:37
Новости

Сегодня, в 13 часов 15 минут на частоте 102 и 7 ФМ слушайте передачу "Наследие"

Сегодня, в 13 часов 15 минут на частоте 102 и 7 ФМ слушайте передачу "Наследие"

Радио Калмыкии продолжает цикл передач об истории старейших сел республики. Это очередной выпуск совместного проекта ГТРК "Калмыкия" и Калмыцкого научного центра РАН.

Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела истории калмыцкого научного центра Сергей Белоусов продолжит рассказ об истории Элисты в досоветский период.

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