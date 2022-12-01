28 февраля, 08:37
Сегодня, в 13 часов 15 минут на частоте 102 и 7 ФМ слушайте передачу "Наследие"
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Радио Калмыкии продолжает цикл передач об истории старейших сел республики. Это очередной выпуск совместного проекта ГТРК "Калмыкия" и Калмыцкого научного центра РАН.
Радио Калмыкии продолжает цикл передач об истории старейших сел республики. Это очередной выпуск совместного проекта ГТРК "Калмыкия" и Калмыцкого научного центра РАН.
Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела истории калмыцкого научного центра Сергей Белоусов продолжит рассказ об истории Элисты в досоветский период.