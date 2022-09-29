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7 декабря, 09:28
Новости

Сегодня завершается Международный форум гражданского участия МЫвместе-2022

Сегодня завершается Международный форум гражданского участия МЫвместе-2022

Он проходит в столице России. И собрал более 10 000 единомышленников из 45 стран и 89 регионов страны. От Калмыкии в нем участвует руководитель волонтерского движения Целинного района "Время делать добро" Лейла Шараева.

В рамках форума добровольцы обменивались опытом и идеями, для них была организована насыщенная культурная программа.

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