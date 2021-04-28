Сегодня завершается голосование за объекты, которые будут благоустроены в следующем году

Но до конца дня еще есть время. Например, жителям Элисты нужно выбрать одну из трех территорий: «Аллея героев», сквер у кинотеатра «Родина» и парк «Молодежный» в 1 микрорайоне.

Напомним, нужно зайти на za.gorodsreda.ru и авторизоваться на нем через портал «Госуслуги». Предусмотрена регистрация и через номер телефона. Традиционно, выбранная территория будет благоустроена за счет программы «Формирование комфортной городской среды». Это часть национального проекта «Жилье».