Республиканской Прокуратурой выявлены нарушения законодательства в сфере закупок при предоставлении жилья детям-сиротам

Прокуратура республики провела проверку законодательства о контрактной системе в сфере закупок при предоставлении жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Установлено, что Министерством по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Калмыкии заключен Госконтракт на приобретение в республиканскую собственность благоустроенного жилого помещения в Элисте для последующего предоставления лицам из числа детей-сирот. Актом приема-передачи покупатель принял квартиру по вышеуказанному адресу, при осмотре дефектов и недостатков не обнаружил. На основании приказа регионального профильного министерства квартира предоставлена сироте.

Однако, на момент проверки прокуратурой выявлен ряд нарушений. В частности, отслоение верхнего слоя штукатурки, канализационные коммуникации смонтированы ненадлежащим образом, на поверхности труб имеются следы ржавчины и видимые трещины.