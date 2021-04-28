  • Imgonline Com Ua Resize BhYOfVomWA
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
30 мая, 15:16
НовостиКриминал

Республиканской Прокуратурой выявлены нарушения законодательства в сфере закупок при предоставлении жилья детям-сиротам

Республиканской Прокуратурой выявлены нарушения законодательства в сфере закупок при предоставлении жилья детям-сиротам

Прокуратура  республики провела проверку законодательства о контрактной системе в сфере закупок при предоставлении жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

 Установлено, что Министерством по строительству, транспорту и дорожному хозяйству  Калмыкии заключен Госконтракт на приобретение в республиканскую собственность благоустроенного жилого помещения в  Элисте для последующего предоставления лицам из числа детей-сирот. Актом приема-передачи покупатель принял квартиру по вышеуказанному адресу, при осмотре дефектов и недостатков не обнаружил. На основании приказа регионального профильного министерства  квартира предоставлена сироте.

Однако, на момент проверки прокуратурой выявлен ряд нарушений. В частности, отслоение верхнего слоя штукатурки, канализационные коммуникации  смонтированы ненадлежащим образом, на поверхности труб  имеются следы ржавчины и видимые трещины.

 

 Подписывайтесь на нас в Facebook!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия