Сегодня завершается голосование премии «Бизнес-Успех»

Жители регионов выбирают самого народного предпринимателя. В Москве проходит форум, в рамках которого и определят победителей. Калмыкию представляют Елена Настинова, Елена Бадма-Халгаева, Дельгир Сарангова, Наталья Уланова, Людмила Мошулдаева. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономики и торговли республики. Их бизнес-проекты высоко оценили на профильном форуме «Элиста-2021». Голосование продлится до 16:00. Совсем скоро мы узнаем имена победителей.