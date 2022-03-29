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27 апреля, 09:54
Новости

Сегодня завершается голосование премии «Бизнес-Успех»

Жители регионов выбирают самого народного предпринимателя. В Москве проходит форум, в рамках которого и определят победителей. Калмыкию представляют Елена Настинова, Елена Бадма-Халгаева, Дельгир Сарангова, Наталья Уланова, Людмила Мошулдаева. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономики и торговли республики. Их бизнес-проекты высоко оценили на профильном форуме «Элиста-2021». Голосование продлится до 16:00. Совсем скоро мы узнаем имена победителей.

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