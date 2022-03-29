Сегодня в Элисте на базе национальной библиотеки «им. А.М. Амур Санана» стартует молодёжный образовательный форум «Уралан-2022»

Участники получат инструменты для самостоятельной организации мероприятий, пройдут обучение по командообразованию. Участников ждут новые тематические лекции, встречи с потенциальными работодателями, опции по самым разным направлениям, и, конечно же, яркая культурная программа. Напомним, масштабный проект проводится с 2011 года. За этот период образовательную площадку форума прошли более 1000 участников со всей республики.