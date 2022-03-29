Продолжается прием работ на VIII Всероссийский конкурс «Спасибо интернету — 2022»

Он организован «Ростелекомом» и Пенсионным фондом России при поддержке Российской ассоциации электронных коммуникаций. Участие в конкурсе могут принять люди в возрасте от 50 лет, владеющие навыками работы на компьютере и в интернете.

Для участия необходимо подать заявку, приложив выполненное творческое задание — эссе по теме одной из номинаций конкурса: «Портал gosuslugi.ru: мой опыт»; «Мои интернет-достижения»; «Интернет-предприниматель»; «Моя общественная интернет-инициатива»;«Я — интернет-звезда».