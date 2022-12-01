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19 мая, 09:31
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Сегодня завершается 23я выставка племенных овец и коз в Республике Дагестан

Сегодня завершается 23я выставка племенных овец и коз в Республике Дагестан

По её итогам лучшие хозяйства будут отмечены наградами. Туда приехали представители отрасли из 25 регионов России. Всего свыше 500 специалистов хозяйств, представителей бизнес-сообщества, научных учреждений. Лучшие достижения овцеводства представили и 10 ведущих сельхозпредприятий Калмыкии.

Участники обсудили насущные проблемы племенного животноводства, вопросы повышения мясной продуктивности овец, поставки качественной баранины на внутренний и внешний рынки, производства и переработки шерсти.

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