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19 мая, 07:17
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Руководитель сельскохозяйственного ведомства Калмыкии подписал соглашение о сотрудничестве в сфере АПК с отраслевым Министром Дагестана

Руководитель сельскохозяйственного ведомства Калмыкии подписал соглашение о сотрудничестве в сфере АПК с отраслевым Министром Дагестана

Руководитель сельскохозяйственного ведомства Калмыкии Тимур Гаваев подписал соглашение о сотрудничестве в сфере АПК с отраслевым Министром Дагестана Мухтарбием Аджековым

Церемония состоялась в рамках проходящей XXIII Российской выставки племенных овец и коз.

«У нас с Калмыкией много схожих проблем, которые мы должны решать совместно. Это опустынивание, которое остается сдерживающим фактором в развитии овцеводства. Мы уже общаемся и вырабатываем совместные шаги», — отметил Мухтарбий Аджеков.

«Соглашение даст нам возможность обменяться положительным опытом. Наши республики — лидеры по овцепоголовью, у нас, вообще, много общего, как у соседей, в том числе схожие способы ведения сельского хозяйства. Документ позволит укрепить отношения, даст толчок дальнейшему развитию овцеводства на всей территории России», — рассказал Тимур Гаваев.

Фото: Минсельхозпрод Дагестана

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