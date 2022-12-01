Руководитель сельскохозяйственного ведомства Калмыкии подписал соглашение о сотрудничестве в сфере АПК с отраслевым Министром Дагестана

Руководитель сельскохозяйственного ведомства Калмыкии Тимур Гаваев подписал соглашение о сотрудничестве в сфере АПК с отраслевым Министром Дагестана Мухтарбием Аджековым



Церемония состоялась в рамках проходящей XXIII Российской выставки племенных овец и коз.



«У нас с Калмыкией много схожих проблем, которые мы должны решать совместно. Это опустынивание, которое остается сдерживающим фактором в развитии овцеводства. Мы уже общаемся и вырабатываем совместные шаги», — отметил Мухтарбий Аджеков.



«Соглашение даст нам возможность обменяться положительным опытом. Наши республики — лидеры по овцепоголовью, у нас, вообще, много общего, как у соседей, в том числе схожие способы ведения сельского хозяйства. Документ позволит укрепить отношения, даст толчок дальнейшему развитию овцеводства на всей территории России», — рассказал Тимур Гаваев.



Фото: Минсельхозпрод Дагестана