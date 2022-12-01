  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
19 мая, 09:42
Новости

Сегодня в Калмыкии, как и по всей России отмечается День детских общественных объединений

Сегодня в Калмыкии, как и по всей России отмечается День детских общественных объединений

Это праздник юности, патриотизма и любви к Родине. Как и многие памятные даты, он ведет свою историю с советских времен и прежде именовался днем пионерии. А сегодня детские и молодежные организации объединяет Российское движение детей и молодежи «Движение Первых».

Сегодня вечером в Парке Победы будут работать тематические и общественные площадки для детей! Об этом сообщает пресс-служба республиканского центра молодежи.

Фото: Республиканский центр молодежи

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия