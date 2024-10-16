Сегодня заместитель прокурора республики Александр Мухаев проведет прием граждан в Лаганском районе.
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Жители могут обратиться как с жалобами, а также с целью получить консультации и правовые разъяснения законодательства. Для наиболее полного и эффективного разрешения вопросов, требующих проверки, целесообразно иметь при себе заявление с указанием основных доводов – отметили в надзорном ведомстве.
Фото: kalmprok - Прокуратура Республики Калмыкия
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