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18 октября, 07:54
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Сегодня заместитель прокурора республики Александр Мухаев проведет прием граждан в Лаганском районе.

Сегодня заместитель прокурора республики Александр Мухаев проведет прием граждан в Лаганском районе.

Жители могут обратиться как с жалобами, а также с целью получить консультации и правовые разъяснения законодательства. Для наиболее полного и эффективного разрешения вопросов, требующих проверки, целесообразно иметь при себе заявление с указанием основных доводов – отметили в надзорном ведомстве.

Фото: kalmprok - Прокуратура Республики Калмыкия

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