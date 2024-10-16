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18 октября, 07:28
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Подписано Соглашение о совместной работе Калмыкии с Федерацией фиджитал-спорта РФ

Подписано Соглашение о совместной работе Калмыкии с Федерацией фиджитал-спорта РФ

Министр физической культуры и спорта Калмыкии Константин Батыров на XII международном спортивном форуме «Россия – спортивная держава» подписал важное соглашение с президентом Федерации фиджитал-спорта РФ Никитой Нагорным.

В этом документе до 2030 года планируется создание не менее трех подобных центров в Калмыкии. Соглашение поспособствует открытию новых горизонтов для развития самого современного вида спорта, привлечет молодежь к активному образу жизни.

- "По поручению вице-премьера Дмитрия Чернышенко при поддержке Президента РФ у нас будут построены до 2030 года минимум 300 фиджитал-центров по всей стране. Средства в бюджете у нас заложены, вопрос по ним сейчас на согласовании. Мы эту работу провели, смотрим в будущее фиджитал спорта с оптимизмом. Физическая активность плюс киберспорт дают здорового современного человека будущего», - отметил министр физической культуры и спорта РФ Михаил Дегтярев после подписания Соглашения с республикой.

Видео: Правительство Республики Калмыкия

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