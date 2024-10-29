Сегодня заключительный день учебных сборов для восьмиклассников Малодербетовского района

Организатор - центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "ВОИН". На протяжении трех дней ребята демонстрировали физические и морально-волевые качества. Под руководством инструкторов юноши получили знания в области тактической подготовки и медицины, изучили топографию, огневую подготовку и приняли участие в тактических военно-спортивных играх с использованием безопасных сенсоров "Лазертаг".