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31 октября, 13:35
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Председатель Общественной палаты Калмыкии Батыр Мучаев прокомментировал решения, озвученные на III конгрессе «Национальное здравоохранение 2024»

Председатель Общественной палаты Калмыкии Батыр Мучаев прокомментировал решения, озвученные на III конгрессе «Национальное здравоохранение 2024»

Глава государства Владимир Путин представил основные тезисы содержания новых национальных проектов в сфере здравоохранения. Основная цель - уменьшить отток населения из регионов в мегаполисы. Предполагается, что новая система оплаты труда отвяжет зарплаты бюджетников от средней заработной платы в субъектах и будет рассчитываться по единой формуле, что позволит сократить разрыв в доходах. На конгрессе присутствовала делегация Калмыкии.

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