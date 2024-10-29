Председатель Общественной палаты Калмыкии Батыр Мучаев прокомментировал решения, озвученные на III конгрессе «Национальное здравоохранение 2024»

Глава государства Владимир Путин представил основные тезисы содержания новых национальных проектов в сфере здравоохранения. Основная цель - уменьшить отток населения из регионов в мегаполисы. Предполагается, что новая система оплаты труда отвяжет зарплаты бюджетников от средней заработной платы в субъектах и будет рассчитываться по единой формуле, что позволит сократить разрыв в доходах. На конгрессе присутствовала делегация Калмыкии.