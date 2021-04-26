Сегодня выпускной вечер у ребят из Детского университета

В торжественном вечере примут участие сами ребята, их родители, руководство ВУЗа и регионального министерства образования и науки.

Напомним, учреждение ведет свою историю с сентября 2018 года. Его главная задача – поддержка и выявление талантливых детей. В этот раз 110 ребят от 5 до 17 лет из Элисты, поселка Яшкуль, сёл Вознесеновка и Троицкое получат свидетельство об окончании и будут дальше применять знания, полученные за два учебных года. Кто-то уже в ВУЗах, а некоторые – пока еще в школах. Выпускники Детского университета – участники и призеры международных олимпиад и конкурсов по разным предметам.