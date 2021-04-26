Сегодня стартовала программа кешбэка за отдых в детских здравницах

Родители, которые хотят отправить ребенка в лагерь, смогут вернуть половину стоимости путевок, купленных на смены в июле и августе.

Программа действует до 15 сентября включительно. Напомним, условия для получения компенсации: оплата банковской картой платежной системы «Мир», лагерь должен быть стационарным, то есть - с круглосуточным проживанием и тоже участвовать в программе лояльности. Перечень опубликован на сайте Мирпутешествий.рф. Деньги на карту вернутся автоматически в течение пяти дней.