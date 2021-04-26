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25 мая, 13:42
НовостиТуризм

Сегодня стартовала программа кешбэка за отдых в детских здравницах

Сегодня стартовала программа кешбэка за отдых в детских здравницах

Родители, которые хотят отправить ребенка в лагерь, смогут вернуть половину стоимости путевок, купленных на смены в июле и августе.

 Программа действует до 15 сентября включительно. Напомним, условия для получения компенсации: оплата банковской картой платежной системы «Мир»,  лагерь должен быть стационарным, то есть - с круглосуточным проживанием и тоже участвовать в программе лояльности. Перечень опубликован на сайте Мирпутешествий.рф. Деньги на карту вернутся автоматически в течение пяти дней.

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