25 мая считается Днём основания Донского казачества

Соответствующую грамоту подписал в 1579 году Иван Грозный. С тех пор это войско считалось на Руси самым многочисленным. Оно и сейчас объединяет тысячи людей на Юге страны. Сейчас их штаб расположен в Новочеркасске.

Именно к Всевеликому войску Донскому присоединены и члены Калмыцкого казачьего округа. Их свыше 1000 человек. Они неизменно хранят все традиции и обычаи предков. Занимаются патриотическим воспитанием подрастающего поколения. Всегда участвуют в важных для республики и всей России мероприятиях.

В Калмыкии возрождаются и казачьи классы. На сегодня их 12. В них учатся 500 детей, с учетом ребят из Городовиковского кадетского корпуса.