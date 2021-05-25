Сегодня выпускники школ сдают ЕГЭ по информатике

Всего таких ребят - 215 . Сегодня и завтра в трех пунктах проведения экзаменов на базе общеобразовательных учреждений Элисты состоится ЕГЭ по предмету «Информатика и ИКТ».

Напомним, в этом году экзамен впервые проходит в компьютерной форме, бумажными останутся лишь бланки регистрации и черновики. Экзаменационная работа по информатике и ИКТ состоит из 27 заданий. Продолжительность экзамена 3 часа 55 минут. Все ответы будут проверяться автоматически. Результаты станут известны участникам не позднее 8 июля. В связи с широким применением IT-технологий, развитием цифровых компетенций, экзамен по предмету «Информатика и ИКТ» с каждым годом становится все более востребованным.