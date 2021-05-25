24 июня, 08:29
 31 °C
86,71
72,67
  • Imgonline Com Ua Resize BhYOfVomWA
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
24 июня, 10:02
НовостиРелигия

В Калмыкию из Астраханской области доставлены мощи Святого благоверного князя Александра Невского

В Калмыкию из Астраханской области доставлены мощи Святого благоверного князя Александра Невского

В эти минуты проходит торжественная церемония встречи реликвии на Мемориальном комплексе, посвящённом воинам 28 Армии в Хулхуте. Святыня пробудет на нашей земле в течение 3 дней. Об этом сообщил сегодня архиепископ Юстиниан. Это станет частью одного из больших мероприятий в рамках празднования объявленного года  Великого князт

Также шествие по городам страны и Белоруссии начали  ещё 3 ковчега. Южный крестный ход, в рамках которого православную реликвию смогут почтить верующие Калмыкии, начался в День России 12 июня. В нём примут участие Волгоград, Астрахань, Ставрополь, Владикавказ, Краснодар, Симферополь, Севастополь и Ялта.

В честь Александра Невского учреждён высокий полководческий орден, которым удостоено 35 уроженцев республики.

В торжественной встрече на Хулхутинском мемориале принимают участие специалисты регионального министерства культуры и туризма и члены юнармейского движения.

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия