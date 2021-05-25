В Калмыкию из Астраханской области доставлены мощи Святого благоверного князя Александра Невского

В эти минуты проходит торжественная церемония встречи реликвии на Мемориальном комплексе, посвящённом воинам 28 Армии в Хулхуте. Святыня пробудет на нашей земле в течение 3 дней. Об этом сообщил сегодня архиепископ Юстиниан. Это станет частью одного из больших мероприятий в рамках празднования объявленного года Великого князт

Также шествие по городам страны и Белоруссии начали ещё 3 ковчега. Южный крестный ход, в рамках которого православную реликвию смогут почтить верующие Калмыкии, начался в День России 12 июня. В нём примут участие Волгоград, Астрахань, Ставрополь, Владикавказ, Краснодар, Симферополь, Севастополь и Ялта.

В честь Александра Невского учреждён высокий полководческий орден, которым удостоено 35 уроженцев республики.

В торжественной встрече на Хулхутинском мемориале принимают участие специалисты регионального министерства культуры и туризма и члены юнармейского движения.