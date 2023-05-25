  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
29 мая, 07:18
Новости

Сегодня выпускники сдают экзамен по русскому языку , это обязательный предмет

Сегодня выпускники сдают экзамен по русскому языку , это обязательный предмет

Для многих этот экзамен - первый. Но он самый ответственный. Так как его результаты будут влиять на получение школьного аттестата. К выполнению заданий участники приступят ровно в 10.00, после того, как распечатают пакеты с контрольно – измерительными материалами. На выполнение заданий отводится больше трех часов.

Кроме двух обязательных - русского языка и математики, в расписание ЕГЭ внесены предметы по выбору. Предпочтение учащиеся отдают обществознанию, информатике и биологии.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия