Сегодня выпускники сдают экзамен по русскому языку , это обязательный предмет

Для многих этот экзамен - первый. Но он самый ответственный. Так как его результаты будут влиять на получение школьного аттестата. К выполнению заданий участники приступят ровно в 10.00, после того, как распечатают пакеты с контрольно – измерительными материалами. На выполнение заданий отводится больше трех часов.

Кроме двух обязательных - русского языка и математики, в расписание ЕГЭ внесены предметы по выбору. Предпочтение учащиеся отдают обществознанию, информатике и биологии.