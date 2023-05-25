Тренер по борьбе Лиджиев Анатолий Андреевич удостоен почетного звания "Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации"

Тренер БУ РК "РСШОР по борьбе им. Т.Л. Балдашинова" Анатолий Лиджиев удостоен почетного звания "Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации". Указ об этом подписал Президент Российской Федерации.

Анатолий Лиджиев - высококвалифицированный тренер-преподаватель по греко-римской борьбе. В Республиканской спортивной школе олимпийского резерва по борьбе работает с 1998 года. Сейчас тренирует 3 группы. За годы работы Анатолий Андреевич подготовил 12 мастеров спорта России и более 20 - кандидатов в мастера спорта. Его воспитанники становились чемпионами и призёрами республиканских, всероссийских соревнований (Первенств ЮФО и РФ), международных соревнований (Первенств Европы и мира).

Результаты и достижения учеников, говорят о его плодотворной работе, высокой работоспособности и упорстве. Среди воспитанников немало студентов спортивного отделения, которые, как и Анатолий Лиджиев, решили стать тренерами.

«Анатолий Андреевич Лиджиев пользуется заслуженным уважением спортивной общественности", сообщает Министерство физической культуры и спорта Республики Калмыкия.