Сегодня в степной республике продолжается месячник антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни

Акция приурочена к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом этих запрещённых веществ. В рамках месячника на территории республики состоятся мероприятия, направленные на формирование в обществе негативного отношения к потреблению наркотических средств и психотропных веществ, популяризацию здорового образа жизни и профилактику социально опасных форм поведения среди подростков и молодежи.