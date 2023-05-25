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29 мая, 07:45
Новости

Сегодня в степной республике продолжается месячник антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни

Сегодня в степной республике продолжается месячник антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни
Акция приурочена к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом этих запрещённых веществ. В рамках месячника на территории республики состоятся мероприятия, направленные на формирование в обществе негативного отношения к потреблению наркотических средств и психотропных веществ, популяризацию здорового образа жизни и профилактику социально опасных форм поведения среди подростков и молодежи.
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