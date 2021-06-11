Глава Калмыкии Бату Хасиков встретился с руководством университета «Синергия»

На встрече затронули взаимодействие в сфере туризма. Так, в следующем году при участии образовательного учреждения планируется расширить линейку событий в период проведения «Фестиваля тюльпанов». Появится больше локаций, чтобы и граждане республики, и гости смогли посетить мероприятие и отметить традиционный праздник в комфорте.

Также стороны обсудили направления для сотрудничества, всевозможные форматы образования для разных групп жителей. В том числе бизнес образование, как для стартаперов, так и для опытных предпринимателей. «Уверен, это может послужить драйвером развития экономики в республике, в целом», – отметил Глава региона.