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7 июля, 10:39
НовостиОбразование

Глава Калмыкии Бату Хасиков встретился с руководством университета «Синергия»

Глава Калмыкии Бату Хасиков встретился с руководством университета «Синергия»

 

На встрече затронули взаимодействие в сфере туризма. Так, в следующем году при участии образовательного учреждения планируется расширить линейку событий в период проведения «Фестиваля тюльпанов». Появится больше локаций, чтобы и граждане республики, и гости смогли посетить мероприятие и отметить традиционный праздник в комфорте.

Также стороны обсудили направления для сотрудничества, всевозможные форматы образования для разных групп жителей. В том числе бизнес образование, как для стартаперов, так и для опытных предпринимателей. «Уверен, это может послужить драйвером развития экономики в республике, в целом», – отметил Глава региона.

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