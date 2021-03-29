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15 апреля, 10:08
НовостиОбразование

Сегодня выпускники Калмыкии напишут итоговое сочинение

Сегодня выпускники Калмыкии напишут итоговое сочинение

Великая Отечественная война - тема итогового сочинения, которое сегодня напишут 1630 одиннадцатиклассников Калмыкии, в том числе 53 ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Они имеют право выбрать изложение.

Если школьники успешно пройдут это непростое испытание – получат доступ к Государственной итоговой аттестации. А вот, если постигнет неудача – не всё потеряно. 5 и 19 мая – дополнительные дни.

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